版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 18:13 BJT

亚洲橡胶：TOCOM收盘持稳，交投清淡观望FED会议结果

“市场的反应要远早于美联储会议，”Yutaka Shoji Co.的分析师Jiong Gu表示。

市场人士期望1800GMT公布的美联储会议声明和随后的记者会能缩小可能升息的时间范围，当前预期的时间是从9月到明年底。

“我认为橡胶市场整体人气疲软，但投资者对于进一步卖出也有些犹豫，因为他们认为投机客买盘可能会带动市场上涨，”Gu说。

上海期货交易所主力9月期胶合约 跌70元，收报每吨13,900元。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤157.6美分，下跌2.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/李春喜 审校 艾茂林/徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐