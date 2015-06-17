亚洲橡胶：TOCOM收盘持稳，交投清淡观望FED会议结果

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“市场的反应要远早于美联储会议，”Yutaka Shoji Co.的分析师Jiong Gu表示。
市场人士期望1800GMT公布的美联储会议声明和随后的记者会能缩小可能升息的时间范围，当前预期的时间是从9月到明年底。
“我认为橡胶市场整体人气疲软，但投资者对于进一步卖出也有些犹豫，因为他们认为投机客买盘可能会带动市场上涨，”Gu说。
上海期货交易所主力9月期胶合约 跌70元，收报每吨13,900元。
新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤157.6美分，下跌2.2美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/李春喜 审校 艾茂林/徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”