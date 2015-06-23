亚洲橡胶：TOCOM期胶收于10日高位，受空头回补和日圆下跌提振

“TOCOM期胶上涨的主要原因是，投资者在6月合约到期前回补空仓，”Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa表示。

“投资者没怎么关注中国数据，虽然该数据帮助提振中国股市上涨，”他说。

新订单和产出指数双双回升，带动汇丰中国6月制造业PMI初值继续向荣枯临界点50攀升，但就业分项降至六年多低点，表明制造业略现改善迹象但增长动力仍弱，继续受制于内外需的萎靡不振。

“过去几个月，新合约倾向于以高位开场，随后逐步下滑。我们可能看到新的12月合约以相同模式开展走势，”Tazawa说。

上海期交所主力9月期胶 上升140元人民币，收报每吨13,880元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)7月橡胶合约 最新报每公斤158.5美分，持平于前日。(完)