亚洲橡胶：TOCOM期胶收于10日高位，受空头回补和日圆下跌提振

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
“TOCOM期胶上涨的主要原因是，投资者在6月合约到期前回补空仓，”Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa表示。
“投资者没怎么关注中国数据，虽然该数据帮助提振中国股市上涨，”他说。
新订单和产出指数双双回升，带动汇丰中国6月制造业PMI初值继续向荣枯临界点50攀升，但就业分项降至六年多低点，表明制造业略现改善迹象但增长动力仍弱，继续受制于内外需的萎靡不振。
“过去几个月，新合约倾向于以高位开场，随后逐步下滑。我们可能看到新的12月合约以相同模式开展走势，”Tazawa说。
上海期交所主力9月期胶 上升140元人民币，收报每吨13,880元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)7月橡胶合约 最新报每公斤158.5美分，持平于前日。(完)
(编译 李春喜/杜明霞；审校 蔡美珍/艾茂林)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。