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亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 17:59 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶升至一周高位，受油价上扬及日圆走贬之助

“油价上涨和日圆走软提供支撑，6月合约到期前的空头回补也带来提振，”东京一拒绝署名的交易商说。

“但我要说今天市场没有明确的方向。在一段时间内，交易料主要受到技术因素、而非基本面的推动，”他说。

上海期交所主力9月期胶 下跌10元人民币，收报每吨13,835元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤158.5美分，跌0.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/杜明霞；审校 高琦)

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