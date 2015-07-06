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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 18:27 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至10周最低，受上海期胶大跌及希腊担忧拖累

希腊口无遮拦的财政部长瓦鲁法基斯周一辞职，为该国与债权人在最后一刻达成协议，保留欧元区成员的身份扫清了一个主要障碍。此前希腊民众断然投票拒绝了债权人开出的救助条款。

上海期货交易所主力9月期货合约 大跌600元人民币，或4.5%，收报每吨12,735元；盘中稍早最低跌至12,610人民币，为4月16日以来最低。

“ 考虑到今天的大跌，尽管中国股市收高，上海期胶可能继续承压，”Jiong Gu表示。

周一中国主要股指出现企稳迹象，收盘上涨近3%，因当局周末推出前所未见的救市措施。

“TOCOM期胶价格预计跌向210日圆水平，因为指标胶价跌破215.3日圆的阻力位，”Jiong Gu表示。

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤148.9美分，跌3.4美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/李春喜 审校 艾茂林/蔡美珍)

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