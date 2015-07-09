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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 15:29 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶随沪市跳涨收高3.9%，中止四日跌势

“橡胶市场跟随中国股市走高，受近期跌势后的空头回补支撑，”东京一市场消息人士说，“今天主要题材是中国股市。”

东京工业品交易所(TOCOM)12月期胶 <0#2JRU:>收高7.8日圆，至每公斤209.6日圆，周三晚盘曾触及两个半月低点199.4日圆。

上海期交所主力9月期胶 上涨175元人民币，收报每吨12,235元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)8月橡胶合约 最新报每公斤144.0美分，上升3.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/杜明霞；审校 白云/王洋)

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