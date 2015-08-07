亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌近5%，受中国需求担忧打击

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京8月7日 - 东京工业品交易所(TOCOM)天然橡胶期货周五收低，本周收跌近5%，且连续第三周下跌，因投资者在美国非农就业数据公布前解除多仓，而且受到对中国需求的担忧打压。
TOCOM-1月期胶合约 <0#2JRU:>收跌3.8日圆，或1.9%，报每公斤193.4日圆，接近周二的六个半月低点192.4。
本周TOCOM期胶下跌4.9%，为五个月来最大周线跌幅。
“今天多数交易是在非农数据公布前进行的仓位调整，”Yutaka Shoji Co.分析师分析师Jiong Gu表示。
美国将在1230 GMT公布7月非农就业数据，该数据将提供更多经济改善的迹象，这可能促使美联储在9月升息。
上海期货交易所主力1月期胶合约 收跌55元人民币，报每吨12,110元。
新加坡SICOM近月9月期胶合约 收报每公斤136.8美分，下跌0.7美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”