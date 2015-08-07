亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌近5%，受中国需求担忧打击

路透东京8月7日 - 东京工业品交易所(TOCOM)天然橡胶期货周五收低，本周收跌近5%，且连续第三周下跌，因投资者在美国非农就业数据公布前解除多仓，而且受到对中国需求的担忧打压。

TOCOM-1月期胶合约 <0#2JRU:>收跌3.8日圆，或1.9%，报每公斤193.4日圆，接近周二的六个半月低点192.4。

本周TOCOM期胶下跌4.9%，为五个月来最大周线跌幅。

“今天多数交易是在非农数据公布前进行的仓位调整，”Yutaka Shoji Co.分析师分析师Jiong Gu表示。

美国将在1230 GMT公布7月非农就业数据，该数据将提供更多经济改善的迹象，这可能促使美联储在9月升息。

上海期货交易所主力1月期胶合约 收跌55元人民币，报每吨12,110元。

新加坡SICOM近月9月期胶合约 收报每公斤136.8美分，下跌0.7美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)