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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 15:33 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受油价扶助触及三周高位，但获利了结限制上档

“TOCOM期胶受到油价坚挺的支撑，但获利了结限制期胶涨幅，”曼谷一交易员说。

布兰特原油守在每桶113美元上方；伊拉克激烈冲突迫使该国最大炼油厂关停以及外国油企员工撤离，引发了对该国石油出口的担忧。

上海期交所主力9月期胶 上涨95元人民币，收报每吨14,350元人民币(约合2,300美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月合约 最新报每公斤170.0美分，上升1.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/杜明霞；审校 石冠兰/王冠中)
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