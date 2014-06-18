亚洲橡胶：TOCOM期胶受油价扶助触及三周高位，但获利了结限制上档

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜

路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。