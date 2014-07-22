亚洲橡胶：TOCOM期胶反弹收平，受助于日圆走软和沪胶走强

“该合约早盘开低，受昨天上海期货收跌拖累，不过日圆走软帮助收复一些失地，市场成交清淡，”券商冈藤商事的研究总经理Kaname Gokon表示。

美元兑日圆 上涨0.1%至101.48日圆，因地缘政治紧张有所缓和。

自周二开始，TOCOM的日间交易时间改为0000-0615GMT，较之前提早15分钟收盘。晚间交易时间改为0630-1000GMT，提前30分钟开始交易。总交易时间延长15分钟以增加交易机会。