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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 15:58 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶反弹收平，受助于日圆走软和沪胶走强

“该合约早盘开低，受昨天上海期货收跌拖累，不过日圆走软帮助收复一些失地，市场成交清淡，”券商冈藤商事的研究总经理Kaname Gokon表示。

美元兑日圆 上涨0.1%至101.48日圆，因地缘政治紧张有所缓和。

自周二开始，TOCOM的日间交易时间改为0000-0615GMT，较之前提早15分钟收盘。晚间交易时间改为0630-1000GMT，提前30分钟开始交易。总交易时间延长15分钟以增加交易机会。

上海期货交易所1月主力期胶合约 收涨170元人民币，报每吨15,390元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月8月期胶合约 最新报每公斤166.80美分，下跌1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/李春喜 审校 张明钧)
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