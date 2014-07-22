亚洲橡胶：TOCOM期胶反弹收平，受助于日圆走软和沪胶走强

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
“该合约早盘开低，受昨天上海期货收跌拖累，不过日圆走软帮助收复一些失地，市场成交清淡，”券商冈藤商事的研究总经理Kaname Gokon表示。
美元兑日圆 上涨0.1%至101.48日圆，因地缘政治紧张有所缓和。
自周二开始，TOCOM的日间交易时间改为0000-0615GMT，较之前提早15分钟收盘。晚间交易时间改为0630-1000GMT，提前30分钟开始交易。总交易时间延长15分钟以增加交易机会。
上海期货交易所1月主力期胶合约 收涨170元人民币，报每吨15,390元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)近月8月期胶合约 最新报每公斤166.80美分，下跌1美分。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/李春喜 审校 张明钧)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
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