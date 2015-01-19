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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 15:45 BJT

亚洲橡胶：东京指标期胶收高，得益于日圆走软和日股及油价走强

美元兑日圆 周一报约117.12日圆，从上周五午盘触及的近一个月低位115.90日圆反弹。

“日圆走疲，油价有所反弹，加上日经指数强劲助推TOCOM橡胶早盘升至高位，但又被获利了结拉低，”东京一经纪商称。

中国周二将公布国内生产总值(GDP)数据，在此之前市场也不愿大规模采取行动。

数据料显示，上季度中国经济同比增长7.2%，意味着全年增长7.5%的目标可能落空，并且录得24年最低增速。

油价周一回落，但维持上周五的多数涨幅。

上海期货交易所主力5月期胶合约 上涨70元人民币，收报每吨12,750元。

新加坡商品交易所(SICOM)2月橡胶合约 最新报每公斤137.5美分，跌0.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/王丽鑫；审校 徐文焰/蔡美珍)
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