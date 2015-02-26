亚洲橡胶：TOCOM期胶收高2%，因上海期胶坚挺

国际橡胶联盟(IRCo)在网站上公布的一份声明中称，这七个产胶国将讨论举措支撑胶价，长期并帮助小农户。

东京工业品交易所(TOCOM)8月期胶合约 <0#2JRU:>收高4.2日圆，报每公斤218.7日圆。

本周橡胶实货成交稀少，因多数中国交易商仍因农历新年假期离场，且原材料成本上升让亚洲其它地区的买家却步。

上海主力5月期胶 上涨300元人民币，收报每吨14,195元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月3月合约 最新报每公斤143.80美分，上涨3.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/王丽鑫；审校 高琦/张若琪)