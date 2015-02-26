亚洲橡胶：TOCOM期胶收高2%，因上海期胶坚挺

中国债市动态：资金面转宽未改现券弱势，10年国债收益率升至22个月高点
路透上海5月8日 - 中国银行间债市周一资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。
国际橡胶联盟(IRCo)在网站上公布的一份声明中称，这七个产胶国将讨论举措支撑胶价，长期并帮助小农户。
东京工业品交易所(TOCOM)8月期胶合约 <0#2JRU:>收高4.2日圆，报每公斤218.7日圆。
本周橡胶实货成交稀少，因多数中国交易商仍因农历新年假期离场，且原材料成本上升让亚洲其它地区的买家却步。
上海主力5月期胶 上涨300元人民币，收报每吨14,195元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月3月合约 最新报每公斤143.80美分，上涨3.7美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/王丽鑫；审校 高琦/张若琪)
路透上海5月8日 - 中国银行间债市周一资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。
(新增外贸进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016