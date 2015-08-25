更正-亚洲橡胶：TOCOM期胶大跌，因其他大宗商品下挫且日圆走强(8月24日)

(更正：最后一段应为“每公斤1.255美元”，而非“每公斤0.1255美元”)

路透东京8月24日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一触及逾10个半月最低点，受上海期胶及其他大宗商品大跌、日圆兑美元上涨，以及日本股市下跌拖累。

TOCOM期胶遭到沉重卖压，投资者在该交易所出脱石油、汽油和黄金。

“整体上，新空头主导市场，”东京一经纪商称。“由于上海期胶也大跌，看来投资者不想回头买进。”

1月期胶合约 <0#2JRU:>收跌8.5日圆报每公斤175.1日圆。该合约低见174.2日圆，创2014年10月3日以来最低。

上海期交所交投主力1月期胶 一度下跌6%至期交所设定的价格下限每吨11,265元人民币，最终收跌5.6%至每吨11,320元人民币。

避险日圆周一兑美元上涨1.3%至三个月高点，因围绕中国经济放缓及全球通缩压力的担忧加重，引发高风险资产抛盘加剧。

新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤1.255美元，下跌0.062美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 王丽鑫/刘秀红/李春喜)