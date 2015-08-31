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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 17:12 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌2%，受中国股市下滑拖累

“只要TOCOM期胶价格仍维持在170日圆上方，我们预计未来几天仍将有些技术性调整买盘，”Gu说。

TOCOM期胶自6月初触及16个月高位以来已经下跌约30%。

上海期交所主力1月期胶 下跌180元人民币，收报每吨11,430元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月期胶 最新报每公斤127.5美分，下跌3.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/杜明霞；审校 张涛/艾茂林)

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