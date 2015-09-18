亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌，此前美联储维持利率不变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“美联储推迟升息后，日经指数下跌加剧了经济放缓的担忧，”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa表示。
日本股市终止三日连涨周五收低，此前美联储维持处于低点的利率不变，引发了有关美国和全球经济健康的担忧。
投资者在下周日本公共假日之前调整仓位，下周日本市场周一至周三休市。
“下周市场关注点将再次转向中国，尤其是中国的经济数据和股价，”Tazawa说。
他并称，“TOCOM期胶的价格预计与其他商品继续震荡。”
上海期货交易所1月主力期胶合约 跌180元，收报每吨11,555元人民币。
新加坡商品交易所近月10月期胶合约 收盘持平，报每公斤125.8美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”