亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌，此前美联储维持利率不变

“美联储推迟升息后，日经指数下跌加剧了经济放缓的担忧，”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa表示。

日本股市终止三日连涨周五收低，此前美联储维持处于低点的利率不变，引发了有关美国和全球经济健康的担忧。

投资者在下周日本公共假日之前调整仓位，下周日本市场周一至周三休市。

“下周市场关注点将再次转向中国，尤其是中国的经济数据和股价，”Tazawa说。

他并称，“TOCOM期胶的价格预计与其他商品继续震荡。”

上海期货交易所1月主力期胶合约 跌180元，收报每吨11,555元人民币。

新加坡商品交易所近月10月期胶合约 收盘持平，报每公斤125.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)