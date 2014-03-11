版本:
中国
债券 | 2014年 3月 12日 星期三 00:01 BJT

南非汇市：南非兰特兑美元跌至一周低点，关注南非经常账数据

路透约翰内斯堡3月11日 - 南非兰特兑美元周二走软，跟随欧元跌势，投资人对新兴市场的人气普遍疲弱。

兰特上周触及两个月高位后一直在回软，因乌克兰局势紧张以及投资人担心中国经济放缓。中国是南非出口商品的主要消费国。

1529 GMT，兰特兑美元跌0.5%，报10.8030兰特，盘中触及一周低点10.8290。

周三0800GMT，南非央行将发布去年第四季经常账数据，市场预计第四季经常账逆差将收窄。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐