南非汇市：兰特兑美元持稳，投资人等待本周关键经济事件

路透约翰内斯堡5月19日 - 南非兰特兑美元周一午后持稳，投资人等待全球市场方向指引以及国内重要的经济事件。

1522GMT，兰特兑美元 报10.3530兰特，较上周五纽约市场收盘水准10.3540变动不大。

兰特一度逼近关键的10.45水准，但在触及10.4420后反弹。交易员表示，这可能是跌势的初级阶段，但需要持续跌穿10.45才能确定兰特熊市。

Barclays Africa分析师在报告中表示，“本周市场聚焦在美联储的货币政策会议记录，市场人士还将继续关注南非的铂金产业以及乌克兰的紧张局势。”