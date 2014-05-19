南非汇市：兰特兑美元持稳，投资人等待本周关键经济事件

《全球主要国家债券发行预告》--5月1日-5月8日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透约翰内斯堡5月19日 - 南非兰特兑美元周一午后持稳，投资人等待全球市场方向指引以及国内重要的经济事件。
1522GMT，兰特兑美元 报10.3530兰特，较上周五纽约市场收盘水准10.3540变动不大。
兰特一度逼近关键的10.45水准，但在触及10.4420后反弹。交易员表示，这可能是跌势的初级阶段，但需要持续跌穿10.45才能确定兰特熊市。
Barclays Africa分析师在报告中表示，“本周市场聚焦在美联储的货币政策会议记录，市场人士还将继续关注南非的铂金产业以及乌克兰的紧张局势。”
周中，南非将发布关键的通胀数据，周四央行还将宣布利率决定，也会给兰特走势提供方向。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，5月2日(周二)将恢复正常交易。 如欲参考香港股市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，周二将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)