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债券 | 2014年 5月 23日 星期五 00:21 BJT

南非汇市：兰特升至一周最高，因南非央行暗示近期会进一步升息

路透约翰内斯堡5月22日 - 南非兰特兑美元周四升至一周最高，之前南非央行保持利率不变，但发表了立场强硬的讲话，暗示短期内将进一步升息。

1556 GMT，兰特兑美元 上扬0.4%，报10.3245兰特，周三纽约汇市收盘价报10.3685兰特。

南非央行今日保持回购利率在5.5%不变，但央行总裁马库斯表示，有两位决策者要求升息，之后，兰特上扬逾2美分。

马库斯称，央行仍处在收紧货币政策的周期中，但明确指出，经济面临的风险越来越趋向下档，她预计首季成长将为2009年衰退以来最慢。(完)
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