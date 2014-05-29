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债券 | 2014年 5月 30日 星期五 00:32 BJT

南非汇市：兰特兑美元上扬，关注周五南非贸易数据

路透约翰内斯堡5月29日 - 南非兰特兑美元周四上扬，生产者物价通胀加速预示今年可能进一步升息，给兰特带来正面影响。

兰特兑美元 盘中升至10.3840兰特的日高，1534 GMT，报10.4000兰特，较周三纽约汇市收盘价升0.57%。

“核心市场公债收益率继续下滑给较高风险的新兴市场货币带来支撑，预计美元兑兰特将回落至10.5000下方。”Tradition Analytics在报告中指出。

在南非统计局公布，4月生产者物价指数按年升幅加速至8.8%，高于预期，3月为8.2%后，兰特上涨。(完)
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