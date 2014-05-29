南非汇市：兰特兑美元上扬，关注周五南非贸易数据

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透约翰内斯堡5月29日 - 南非兰特兑美元周四上扬，生产者物价通胀加速预示今年可能进一步升息，给兰特带来正面影响。
兰特兑美元 盘中升至10.3840兰特的日高，1534 GMT，报10.4000兰特，较周三纽约汇市收盘价升0.57%。
“核心市场公债收益率继续下滑给较高风险的新兴市场货币带来支撑，预计美元兑兰特将回落至10.5000下方。”Tradition Analytics在报告中指出。
在南非统计局公布，4月生产者物价指数按年升幅加速至8.8%，高于预期，3月为8.2%后，兰特上涨。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。