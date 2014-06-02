南非汇市：兰特兑美元跌至两个月低位，因近期公布的一系列经济数据不佳

路透约翰内斯堡6月2日 - 南非兰特兑美元周一急挫超过1%，至两个月最低，因近期公布的一系列疲弱的经济数据，引发投资者担忧该国在困境中挣扎的经济。

根据汤森路透数据，兰特兑美元盘中急挫至3月27日以来最低10.6960兰特，1558 GMT，报10.6850兰特，较周五纽约汇市收盘价低1.05%。

在数据显示南非5月新车销售同比下降9.2%，至49,465辆后，兰特扩大跌幅。