南非汇市：兰特兑美元跌至两个月低位，因近期公布的一系列经济数据不佳

英国评等：提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透约翰内斯堡6月2日 - 南非兰特兑美元周一急挫超过1%，至两个月最低，因近期公布的一系列疲弱的经济数据，引发投资者担忧该国在困境中挣扎的经济。
根据汤森路透数据，兰特兑美元盘中急挫至3月27日以来最低10.6960兰特，1558 GMT，报10.6850兰特，较周五纽约汇市收盘价低1.05%。
在数据显示南非5月新车销售同比下降9.2%，至49,465辆后，兰特扩大跌幅。
上周出炉的首季经济自2009年衰退以来首次萎缩的数据仍在市场发酵。(完)
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)