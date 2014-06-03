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债券 | 2014年 6月 4日 星期三 01:58 BJT

南非汇市：兰特兑美元续跌至10周低点，因投资人预计更多罢工将损及经济

路透约翰内斯堡6月3日 - 南非兰特兑美元周二延续跌势，触及10周低点，因投资人预计更多罢工活动将进一步损及对南非不断萎缩的经济的信心。

兰特兑美元 跌至10.7520兰特的日低，为3月26日来最低，1605GMT，报10.7330，较周一纽约收盘水准跌0.4%。

上周南非公布数据显示首季经济萎缩，为2009年来首次后，兰特一直承压走软。

央行周二还警告，国内生产总值(GDP)增幅可能低于当前已然被调降的预期，因劳资冲突久拖不决，商品价格和电力短缺等问题对经济构成“显而易见的威胁”。 (完)
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