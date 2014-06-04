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债券 | 2014年 6月 5日 星期四 00:18 BJT

南非汇市：兰特兑美元刷新10周低点，因罢工和经济前景疲弱

路透约翰内斯堡6月4日 - 南非兰特兑美元周三刷新10周低点，因投资人仍担心经济状况，以及矿业罢工蔓延至其他行业的威胁。

南非将进入年中劳资双方的薪资谈判阶段，投资人担心纠结五个月的铂金矿工罢工可能为其他行业的抵制开了先例。

兰特兑美元 跌至10.8050兰特的日低，为3月25日来最低，1540GMT，报10.7705，略低于周二纽约收盘水准10.7630，录得四日连跌。

近期数据显示南非经济承压，周三公布的采购经理人指数(PMI)数据显示5月南非民间经济活动继续萎缩。(完)
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