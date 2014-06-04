南非汇市：兰特兑美元刷新10周低点，因罢工和经济前景疲弱

新西兰经济：通胀上升，但央行维持利率纪录低位的立场不太可能动摇
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
路透约翰内斯堡6月4日 - 南非兰特兑美元周三刷新10周低点，因投资人仍担心经济状况，以及矿业罢工蔓延至其他行业的威胁。
南非将进入年中劳资双方的薪资谈判阶段，投资人担心纠结五个月的铂金矿工罢工可能为其他行业的抵制开了先例。
兰特兑美元 跌至10.8050兰特的日低，为3月25日来最低，1540GMT，报10.7705，略低于周二纽约收盘水准10.7630，录得四日连跌。
近期数据显示南非经济承压，周三公布的采购经理人指数(PMI)数据显示5月南非民间经济活动继续萎缩。(完)
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
路透北京4月18日 - 随着例行缴税期到来，中国银行间市场周二资金面趋紧，公开市场逆回购重启但对市场帮助不大。交易员称，本周正好是季度缴税期间，资金面料会持续受此影响从而进一步收敛，央行虽重启逆回购投放，但规模有限。 “今天蛮紧的，逆回购重启了但量上杯水车薪，4月是季度缴税，这周规模不小，资金面不会太乐观。”上海一银行交易员说。 华东一银行交易员亦表示，季度例行缴税是资金收敛主因，虽说在预期之内，但鉴于缴税规模偏大，对流动性仍产生了一定影响。 “利率也上了点，4月是缴税大月，这个影响一时半会儿过不了，短期内还是偏谨慎，...不过最近央行各种组合工具来看，大幅收紧然后让大家天天跪求的概率倒不是很大，紧平衡会是常态。”她说。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。今日则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿。 以下为主要货币市场利率报价: 北京
路透香港4月18日 - 中国工业气体供应商--盈德气体周二复牌盘初股价一度跌10%，其后跌幅明显收窄，此前称正就约1亿美元银团贷款违约事项与借款方进行沟通。