南非汇市：兰特兑美元小跌，市场关注明日南非GDP数据

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透约翰内斯堡8月25日 - 兰特兑美元周一小跌，仍保持在近期窄幅交投区间内，市场关注明日南非公布的国内生产总值(GDP)数据，对欧元区经济的担忧令南非兰特承压。
1446 GMT，兰特兑美元 小跌0.11%，报10.7070兰特，因英国银行假期，市场成交清淡，投资人等待南非周二公布第二季GDP数据。
Rand Merchant Bank交易员Ian Martin表示，除非GDP数据有大意外，否则本周多数时间兰特可能保持在10.50-10.80区间内波动。
在第一季萎缩0.6%后，路透访查的分析师预计第二季南非经济成长0.9%。(完)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
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