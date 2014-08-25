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债券 | 2014年 8月 25日 星期一 23:31 BJT

南非汇市：兰特兑美元小跌，市场关注明日南非GDP数据

路透约翰内斯堡8月25日 - 兰特兑美元周一小跌，仍保持在近期窄幅交投区间内，市场关注明日南非公布的国内生产总值(GDP)数据，对欧元区经济的担忧令南非兰特承压。

1446 GMT，兰特兑美元 小跌0.11%，报10.7070兰特，因英国银行假期，市场成交清淡，投资人等待南非周二公布第二季GDP数据。

Rand Merchant Bank交易员Ian Martin表示，除非GDP数据有大意外，否则本周多数时间兰特可能保持在10.50-10.80区间内波动。

在第一季萎缩0.6%后，路透访查的分析师预计第二季南非经济成长0.9%。(完)
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