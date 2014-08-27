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债券 | 2014年 8月 28日 星期四 00:14 BJT

南非汇市：兰特兑美元续升，受新兴市场风险意愿增强支撑

路透约翰内斯堡8月27日 - 兰特兑美元周三连升第二日，受到新兴市场风险意愿增强支撑，且昨日公布的数据显示南非经济得以避免陷入衰退。

1545 GMT，兰特兑美元 升0.44%，报10.6300兰特的六日高位。

ETM Analytics分析师Jana van Deventer表示，兰特等新兴市场货币主要是受到全球因素带动，而不是当地的因素。

他表示，周五将出炉的南非贸易赤字和信贷需求数据可能给兰特提供更明确的方向。(完)
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