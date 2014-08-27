南非汇市：兰特兑美元续升，受新兴市场风险意愿增强支撑

路透基点：绿地香港控股正在自行安排3.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港控股有限公司正在自行安排一笔3.5亿美元的三年期贷款。 汇丰控股负责协调此次贷款，所筹资金将用于再融资。消息人士称，综合收益高于300个基点。 香港上市的绿地香港控股有限公司，是一家主要从事房地产业务的投资控股公司。 绿地控股集团持有该公司的多数股权。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透约翰内斯堡8月27日 - 兰特兑美元周三连升第二日，受到新兴市场风险意愿增强支撑，且昨日公布的数据显示南非经济得以避免陷入衰退。
1545 GMT，兰特兑美元 升0.44%，报10.6300兰特的六日高位。
ETM Analytics分析师Jana van Deventer表示，兰特等新兴市场货币主要是受到全球因素带动，而不是当地的因素。
他表示，周五将出炉的南非贸易赤字和信贷需求数据可能给兰特提供更明确的方向。(完)
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地香港控股有限公司正在自行安排一笔3.5亿美元的三年期贷款。 汇丰控股负责协调此次贷款，所筹资金将用于再融资。消息人士称，综合收益高于300个基点。 香港上市的绿地香港控股有限公司，是一家主要从事房地产业务的投资控股公司。 绿地控股集团持有该公司的多数股权。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
中国最高领导层最新表示，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月28日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 800 5,000 4月27日 300 2.45% 100 2.60% 100 2.75% 500 5,000 4月26日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 800 5,400 4月25日 400 2.45% 200 2.60% 200 2.75% 8