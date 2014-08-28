南非汇市：兰特走低，因新兴市场资产普遍遭抛售

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡8月28日 - 南非兰特兑美元周四走低，随着俄乌间的紧张局势不断升级，风险意愿消退。
乌克兰总统称俄罗斯军队进入该国，冲突不断升级。而北大西洋公约组织(NATO)表示，有逾1,000俄军在乌克兰境内活动。
1558 GMT，兰特兑美元 报10.6475兰特，较周三纽约汇市收盘价低0.35%，稍早触及日低10.6850兰特。
另外，强于预期的美国国内生产总值(GDP)成长数据也扶助提振美元。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选