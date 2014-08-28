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债券 | 2014年 8月 29日 星期五 00:46 BJT

南非汇市：兰特走低，因新兴市场资产普遍遭抛售

路透约翰内斯堡8月28日 - 南非兰特兑美元周四走低，随着俄乌间的紧张局势不断升级，风险意愿消退。

乌克兰总统称俄罗斯军队进入该国，冲突不断升级。而北大西洋公约组织(NATO)表示，有逾1,000俄军在乌克兰境内活动。

1558 GMT，兰特兑美元 报10.6475兰特，较周三纽约汇市收盘价低0.35%，稍早触及日低10.6850兰特。

另外，强于预期的美国国内生产总值(GDP)成长数据也扶助提振美元。(完)
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