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债券 | 2014年 9月 4日 星期四 00:51 BJT

南非汇市：兰特兑美元反弹，受助于全球风险意愿复苏及国内企业调查强劲

路透约翰内斯堡9月3日 - 南非兰特兑美元周三攀升，从昨日触及的三周低点反弹，受助于全球风险意愿复苏及国内企业调查强劲。

调查显示，南非8月汇控采购经理人指数(PMI)结束四个月的萎缩，提振了市场信心。

另一报告显示南非企业信心自7月触及的15年低点反弹，这对兰特也有利。

1611GMT，兰特兑美元 报10.6850兰特，升0.54%。

“今日风险意愿有所抬头，因俄罗斯的消息对新兴市场有利，”Rand Merchant Bank交易员Jim Bryson表示。

俄罗斯总统普京称，有望本周达成协议结束在乌克兰东部的战事后，全球风险意愿增强。(完)
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