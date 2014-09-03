南非汇市：兰特兑美元反弹，受助于全球风险意愿复苏及国内企业调查强劲

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透约翰内斯堡9月3日 - 南非兰特兑美元周三攀升，从昨日触及的三周低点反弹，受助于全球风险意愿复苏及国内企业调查强劲。
调查显示，南非8月汇控采购经理人指数(PMI)结束四个月的萎缩，提振了市场信心。
另一报告显示南非企业信心自7月触及的15年低点反弹，这对兰特也有利。
1611GMT，兰特兑美元 报10.6850兰特，升0.54%。
“今日风险意愿有所抬头，因俄罗斯的消息对新兴市场有利，”Rand Merchant Bank交易员Jim Bryson表示。
俄罗斯总统普京称，有望本周达成协议结束在乌克兰东部的战事后，全球风险意愿增强。(完)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。