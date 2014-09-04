南非汇市：兰特兑美元走软，跟随欧元走势

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透约翰内斯堡9月4日 - 南非兰特兑美元周四回吐稍早升幅，在欧洲央行意外宣布降息后，跟随欧元的跌势。
因南非同欧元区的贸易联系紧密，兰特通常会从欧元走势中获得指引。
周四南非国内没有能影响市场的数据公布。
1650GMT，兰特兑美元 报10.7150兰特，跌0.25%，周四盘中高见10.6015兰特。(完)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。