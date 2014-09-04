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债券 | 2014年 9月 5日 星期五 01:16 BJT

南非汇市：兰特兑美元走软，跟随欧元走势

路透约翰内斯堡9月4日 - 南非兰特兑美元周四回吐稍早升幅，在欧洲央行意外宣布降息后，跟随欧元的跌势。

因南非同欧元区的贸易联系紧密，兰特通常会从欧元走势中获得指引。

周四南非国内没有能影响市场的数据公布。

1650GMT，兰特兑美元 报10.7150兰特，跌0.25%，周四盘中高见10.6015兰特。(完)
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