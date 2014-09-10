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债券 | 2014年 9月 11日 星期四 00:39 BJT

南非汇市：兰特兑美元跌穿11兰特，因新兴市场资产普遍遭抛售

路透约翰内斯堡9月10日 - 南非兰特周三跌穿11兰特关口，为七个月来首次，因新兴市场资产普遍遭抛售，且国内经济数据疲弱。

兰特连跌第四日，盘中触及2月以来最低11.0185兰特。

“除美联储升息担忧外，新兴市场抛售无需任何特别的刺激因素，”Tradition Analytics在一份市场报告中说。

1608 GMT，兰特兑美元 小涨至10.9400。交易商称，跌幅较大，兰特看空人士在将兰特推至新低前可能会稍早喘息。

另外，南非央行周二公布的数据显示，该股第二季经常帐赤字增幅超过预期。这也重压兰特。(完)
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