南非汇市：兰特兑美元接近七个月低点，因制造业和矿产数据低迷

路透约翰内斯堡9月11日 - 南非兰特兑美元周四接近七个月低点，逼近重要心理关口11.0水准，此前南非公布的制造业和矿产数据低迷，直指经济处于困境。

1508 GMT，兰特兑美元 报10.9600，略高于日低10.9965。周三，兰特自2月来首次跌穿11兰特关口，因新兴市场遭普遍抛售。

数据巩固了对南非央行将在9月会议上维持利率在5.75%的预期。(完)