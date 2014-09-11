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债券 | 2014年 9月 11日 星期四 23:33 BJT

南非汇市：兰特兑美元接近七个月低点，因制造业和矿产数据低迷

路透约翰内斯堡9月11日 - 南非兰特兑美元周四接近七个月低点，逼近重要心理关口11.0水准，此前南非公布的制造业和矿产数据低迷，直指经济处于困境。

1508 GMT，兰特兑美元 报10.9600，略高于日低10.9965。周三，兰特自2月来首次跌穿11兰特关口，因新兴市场遭普遍抛售。

周四南非数据显示制造业产出降至五年低点，矿产仍处于2012年最差水准。

数据巩固了对南非央行将在9月会议上维持利率在5.75%的预期。(完)
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