南非汇市：兰特兑美元接近七个月低点，因制造业和矿产数据低迷

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透约翰内斯堡9月11日 - 南非兰特兑美元周四接近七个月低点，逼近重要心理关口11.0水准，此前南非公布的制造业和矿产数据低迷，直指经济处于困境。
1508 GMT，兰特兑美元 报10.9600，略高于日低10.9965。周三，兰特自2月来首次跌穿11兰特关口，因新兴市场遭普遍抛售。
周四南非数据显示制造业产出降至五年低点，矿产仍处于2012年最差水准。
数据巩固了对南非央行将在9月会议上维持利率在5.75%的预期。(完)
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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