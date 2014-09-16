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债券 | 2014年 9月 17日 星期三 00:28 BJT

南非汇市：兰特兑美元连涨第二日，因投资者在美元近期大涨后获利了结

路透约翰内斯堡9月16日 - 南非兰特兑美元周二连涨第二日，因投资者在美元近期大涨后继续锁定获利。

不过市场观察人士预计兰特涨势可能无法持续，因料美国联邦储备理事会(FED/美联储)会在周三暗示将开始收紧政策，这对新兴市场资产不利。

1603 GMT，兰特兑美元较纽约汇市周一收盘价上扬0.7%，报10.8950兰特。(完)
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