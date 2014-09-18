南非汇市：兰特兑美元触及七个月低点，因央行总裁称不会连任

美国热股：菲亚特克莱斯勒首季利润增长11%，盘前急升逾6%
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透约翰内斯堡9月18日 - 南非兰特兑美元周四大跌至七个月低点，此前受投资人尊重的南非央行总裁(Gill Marcus)表示，在11月五年任期届满后不会寻求连任。
她指出，经济成长前景疲弱是她作出这个决定的原因。
马库斯的声明发布后，兰特跌至11.1095的2月底来最低水准。1548 GMT，兰特兑美元报11.0675兰特，较周三纽约收盘价下跌0.3%。
南非标准银行分析师Razia Khan表示，“美元/兰特上涨是对马库斯消息的即时反应，显示市场对马库斯的敬意，投资人相信她应对通胀的可靠性。”
Khan称，任命一位内部人士作为马库斯的继任人会是对兰特最有利的选择。(完)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5