南非汇市：兰特兑美元触及七个月低点，因央行总裁称不会连任

路透约翰内斯堡9月18日 - 南非兰特兑美元周四大跌至七个月低点，此前受投资人尊重的南非央行总裁(Gill Marcus)表示，在11月五年任期届满后不会寻求连任。

她指出，经济成长前景疲弱是她作出这个决定的原因。

马库斯的声明发布后，兰特跌至11.1095的2月底来最低水准。1548 GMT，兰特兑美元报11.0675兰特，较周三纽约收盘价下跌0.3%。

南非标准银行分析师Razia Khan表示，“美元/兰特上涨是对马库斯消息的即时反应，显示市场对马库斯的敬意，投资人相信她应对通胀的可靠性。”

Khan称，任命一位内部人士作为马库斯的继任人会是对兰特最有利的选择。(完)