版本:
中国
债券 | 2014年 9月 20日 星期六 01:05 BJT

南非汇市：兰特兑美元触及七个月新低，市场仍在消化央行总裁将离任

路透约翰内斯堡9月19日 - 南非兰特兑美元周五触及七个月新低，市场仍在消化受投资人尊重的南非央行总裁(Gill Marcus)在11月五年任期届满后离任的消息。

交易商表示，对谁将接任总裁的不确定性会令投资人对南非货币政策前景感到不安。

兰特的走势也反映出美元走强，因投资人预计美联储可能较预期更快收紧政策。

兰特 跌至11.1150兰特的低点，1616GMT，报11.0980，较周四收盘低0.21%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐