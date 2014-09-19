南非汇市：兰特兑美元触及七个月新低，市场仍在消化央行总裁将离任

中港个股：民生银行理财“飞单”案系非法募集资金，目前查明涉案金额16.5亿元
路透北京4月28日 - 中国全国性股份制银行--民生银行周五发布公告称，该行北京航天桥支行案件系支行行长张颖非法募集客户资金用于个人支配，与票据业务无关；截至目前，经公司工作组逐笔与客户登记核实，涉案金额约16.5亿元人民币，初步估计涉案金额不会超过媒体所报道的数字，涉及客户约150余人。
路透约翰内斯堡9月19日 - 南非兰特兑美元周五触及七个月新低，市场仍在消化受投资人尊重的南非央行总裁(Gill Marcus)在11月五年任期届满后离任的消息。
交易商表示，对谁将接任总裁的不确定性会令投资人对南非货币政策前景感到不安。
兰特的走势也反映出美元走强，因投资人预计美联储可能较预期更快收紧政策。
兰特 跌至11.1150兰特的低点，1616GMT，报11.0980，较周四收盘低0.21%。(完)
路透北京4月28日 - 中国全国性股份制银行--民生银行周五发布公告称，该行北京航天桥支行案件系支行行长张颖非法募集客户资金用于个人支配，与票据业务无关；截至目前，经公司工作组逐笔与客户登记核实，涉案金额约16.5亿元人民币，初步估计涉案金额不会超过媒体所报道的数字，涉及客户约150余人。
路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。
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