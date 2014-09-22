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债券 | 2014年 9月 22日 星期一 23:49 BJT

南非汇市：兰特兑美元跌至七个月低位，因预期中国成长放缓重创商品货币

路透约翰内斯堡9月22日 - 南非兰特兑美元周一跌至七个月低位，因预期全球最大的原材料消费国中国成长放缓，使商品货币首当其冲遭受重创。

兰特近几周走软，延续南非经济基本面疲弱所带动的跌势。预期本周兰特人气将被海外消息左右。

新兴市场资产本周开局走势低迷，因中国财政部长周日表示，中国政府的宏观经济政策将继续着眼于综合性目标，特别是保持就业增长和物价稳定，不会因为单个经济指标的变化而做大的政策调整。

兰特兑美元 盘中回落逾0.8%，报11.1725兰特，为2月初以来最低。

澳元兑美元 也触及七个月低位。

“中国成长放缓的迹象将引发对南非贸易余额以及对亚洲原材料需求的进一步担忧，”4Cast的新兴市场分析师Anisha Arora表示。

南非央行上周决定保持利率不变，且央行总裁马库斯宣布将在11月结束五年任期后不再连任的消息也令兰特承压。(完)
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