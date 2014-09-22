南非汇市：兰特兑美元跌至七个月低位，因预期中国成长放缓重创商品货币

新西兰经济：通胀上升，但央行维持利率纪录低位的立场不太可能动摇
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
路透约翰内斯堡9月22日 - 南非兰特兑美元周一跌至七个月低位，因预期全球最大的原材料消费国中国成长放缓，使商品货币首当其冲遭受重创。
兰特近几周走软，延续南非经济基本面疲弱所带动的跌势。预期本周兰特人气将被海外消息左右。
新兴市场资产本周开局走势低迷，因中国财政部长周日表示，中国政府的宏观经济政策将继续着眼于综合性目标，特别是保持就业增长和物价稳定，不会因为单个经济指标的变化而做大的政策调整。
兰特兑美元 盘中回落逾0.8%，报11.1725兰特，为2月初以来最低。
澳元兑美元 也触及七个月低位。
“中国成长放缓的迹象将引发对南非贸易余额以及对亚洲原材料需求的进一步担忧，”4Cast的新兴市场分析师Anisha Arora表示。
南非央行上周决定保持利率不变，且央行总裁马库斯宣布将在11月结束五年任期后不再连任的消息也令兰特承压。(完)
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
路透北京4月18日 - 随着例行缴税期到来，中国银行间市场周二资金面趋紧，公开市场逆回购重启但对市场帮助不大。交易员称，本周正好是季度缴税期间，资金面料会持续受此影响从而进一步收敛，央行虽重启逆回购投放，但规模有限。 “今天蛮紧的，逆回购重启了但量上杯水车薪，4月是季度缴税，这周规模不小，资金面不会太乐观。”上海一银行交易员说。 华东一银行交易员亦表示，季度例行缴税是资金收敛主因，虽说在预期之内，但鉴于缴税规模偏大，对流动性仍产生了一定影响。 “利率也上了点，4月是缴税大月，这个影响一时半会儿过不了，短期内还是偏谨慎，...不过最近央行各种组合工具来看，大幅收紧然后让大家天天跪求的概率倒不是很大，紧平衡会是常态。”她说。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。今日则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿。 以下为主要货币市场利率报价: 北京
路透香港4月18日 - 中国工业气体供应商--盈德气体周二复牌盘初股价一度跌10%，其后跌幅明显收窄，此前称正就约1亿美元银团贷款违约事项与借款方进行沟通。