南非汇市：兰特在昨日急跌后反弹，与俄签署核能协议引发的不安消退

路透约翰内斯堡9月23日 - 南非兰特在昨日触及八个月低位后周二反弹，市场再度恢复平静，之前Pretoria与俄罗斯签署大规模核能协议的消息令投资者不安。

南非官员解释称，与俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)签署的协议只是招标过程的一部分，还有其他国家参与，且并非建设核电厂的合约。

1515 GMT，兰特兑美元 报11.1470兰特，略高于周一纽约汇市收盘价。

兰特在隔夜交投中重挫至11.1890兰特，为2月初以来最低，因投资者怀疑南非如何负担得起报道所说的100亿美元的核电厂交易。

交易商称，与俄罗斯签署的协议还可能影响南非的国际关系，因乌克兰危机使俄罗斯成为了众矢之的。

“今日欧元小幅走强，给市场带来了一些安慰。另外，此间市场可能还出现了一些美元获利了结卖盘，”Nedbank的兰特交易员William Van Rijn表示。(完)