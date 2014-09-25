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债券 | 2014年 9月 25日 星期四 23:38 BJT

南非汇市：兰特兑美元跌至近八个月低位，因美元兑主要货币持续走强

路透约翰内斯堡9月25日 - 南非兰特兑美元周四跌至近八个月低位，主要是因投资者押注美国即将开始升息，推动美元对主要货币持续走强。

1504 GMT，兰特兑美元 报11.2005兰特，较周三纽约汇市收盘价回落0.65%，距离日低11.2250兰特不远。

根据路透数据，这是兰特自2月4日以来触及的最低位。

过去一周，兰特兑美元回落近2%，年内累积回落7%。

“今年是美元年，且近期美元的势头看似越发强劲。美元兑其他货币均走强，兑新兴市场货币也上扬，”Bidvest Bank首席外汇交易员Ion de Vleeschauwer表示。

近期公布的数据支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将收紧货币政策的可能性，而欧洲等其他地区仍将保持利率在低位，以支撑疲弱的经济成长。(完)
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