南非汇市：兰特兑美元跌至八个月低位，延续上周跌势

标题新闻：美国总统特朗普施压民主党议员，欲把边境墙支出纳入防范联邦政府停摆的支出议案中
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路透约翰内斯堡9月29日 - 南非兰特兑美元周一跌至八个月最低水准，延续上周跌势，因美元兑一篮子主要货币仍在多年高位附近。
交易员预计周二南非公布的贸易逆差和政府收入数据疲弱，可能给兰特带来进一步压力。
9月迄今，兰特兑美元大跌超过5%，自年初以来的跌幅达7%。
兰特兑美元 盘中触及1月31日来最低11.3125兰特，1600GMT，兰特跌0.3%，报11.2600。(完)
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* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五
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