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债券 | 2014年 9月 30日 星期二 01:53 BJT

南非汇市：兰特兑美元跌至八个月低位，延续上周跌势

路透约翰内斯堡9月29日 - 南非兰特兑美元周一跌至八个月最低水准，延续上周跌势，因美元兑一篮子主要货币仍在多年高位附近。

交易员预计周二南非公布的贸易逆差和政府收入数据疲弱，可能给兰特带来进一步压力。

9月迄今，兰特兑美元大跌超过5%，自年初以来的跌幅达7%。

兰特兑美元 盘中触及1月31日来最低11.3125兰特，1600GMT，兰特跌0.3%，报11.2600。(完)
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