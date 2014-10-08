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债券 | 2014年 10月 9日 星期四 01:11 BJT

南非汇市：兰特续涨，投资人等待美联储会议记录

路透约翰内斯堡10月8日 - 南非兰特兑美元周三续涨，投资人在等待周三稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布的货币政策会议记录。

市场预计美联储将在明年开始升息，这会令新兴市场资产吸引力降低。

1632GMT，兰特兑美元 升至11.1740兰特，周二收报11.1895。

市场人士对该国任命备受尊重的专家型官员Lesetja Kganyago继任央行行长表示欢迎，本周兰特受该消息提振走强。(完)
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