南非汇市：兰特走坚，受助于南非央行官员立场强硬的言论

路透约翰内斯堡10月9日 - 南非兰特兑美元周四可能连涨第四日，因南非央行副总裁Daniel Mminele昨天晚上发表的讲话提振了该国将再度升息的预期。

Mminele在纽约对投资者表示，央行意识到近期兰特走软产生的通胀效应，准备采取行动保护兰特的价值。

之前，另一位央行总裁Lesetja Kganyago也发表了类似的强硬讲话，令市场倍受鼓舞。Lesetja Kganyago本周被任命为下任央行总裁，在马库斯退休后继任。

周四公布的数据显示，南非8月制造业产出按年萎缩，但萎缩速度远低于分析师的预期，这意味着，尽管经济成长疲弱，央行仍有升息的空间。

1450 GMT, 兰特兑美元 报11.05兰特，接近前一日收盘价，稍早触及三周高位10.9630兰特。

“美元/兰特卖兴仍然浓厚，之前跌穿了11.0000兰特的关键心理位，”Tradition Analytics在一份报告中说。