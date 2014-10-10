南非汇市：兰特兑美元结束四日连升，因投资人规避风险

路透约翰内斯堡10月10日 - 南非兰特兑美元周五结束四日连升，缺乏国内刺激因素来抵消对全球经济状况不断升温的担忧，令投资人规避较高风险资产。

市场已经消化了对央行副总裁Lesetja Kganyago被任命为下任央行总裁，在马库斯11月8日退休后继任的乐观情绪。

市场人士现关注本月稍后南非财长的中期预算报告，可能将显示财赤不断扩大会迫使政府增加借款。