南非汇市：兰特兑美元结束四日连升，因投资人规避风险

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡10月10日 - 南非兰特兑美元周五结束四日连升，缺乏国内刺激因素来抵消对全球经济状况不断升温的担忧，令投资人规避较高风险资产。
市场已经消化了对央行副总裁Lesetja Kganyago被任命为下任央行总裁，在马库斯11月8日退休后继任的乐观情绪。
市场人士现关注本月稍后南非财长的中期预算报告，可能将显示财赤不断扩大会迫使政府增加借款。
1514 GMT, 兰特兑美元 报11.1050兰特，较周四纽约收盘跌0.44%。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选