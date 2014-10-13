南非汇市：兰特兑美元走强，趁美国市场假期收复部分失地

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡10月13日 - 南非兰特兑美元周一趁美国市场假期回升超过0.5%，在两日连跌后收复部分失地。
1420 GMT, 兰特兑美元 报11.047兰特，较周五纽约收盘升0.57%，扭转两日连跌走势。
中国9月出口同比增长15.3%，增速为19个月最高，主要受美国需求复苏以及低基数效应等影响。9月进口同比增长7%，创七个月高位，主要受加工贸易猛增拉动。当月贸易顺差则较上月的创纪录高位明显缩窄。
“中国数据可能仅是短期支撑因素。”ETM Analytics分析师Jana van Deventer表示。
“市场人士将不会忘记IMF下调全球经济成长预估，所以一旦日本和美国市场恢复交易，今日兰特出现的韧性要想持续会有难度。”
南非近期重要经济数据只有周三的零售销售和下周的通胀数据，市场人士预计兰特将从海外市场寻找方向，美元走强预计将令新兴市场货币处于守势。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选