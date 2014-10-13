南非汇市：兰特兑美元走强，趁美国市场假期收复部分失地

路透约翰内斯堡10月13日 - 南非兰特兑美元周一趁美国市场假期回升超过0.5%，在两日连跌后收复部分失地。

1420 GMT, 兰特兑美元 报11.047兰特，较周五纽约收盘升0.57%，扭转两日连跌走势。

中国9月出口同比增长15.3%，增速为19个月最高，主要受美国需求复苏以及低基数效应等影响。9月进口同比增长7%，创七个月高位，主要受加工贸易猛增拉动。当月贸易顺差则较上月的创纪录高位明显缩窄。

“中国数据可能仅是短期支撑因素。”ETM Analytics分析师Jana van Deventer表示。

“市场人士将不会忘记IMF下调全球经济成长预估，所以一旦日本和美国市场恢复交易，今日兰特出现的韧性要想持续会有难度。”