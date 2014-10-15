南非汇市：兰特兑美元小涨，受南非财长讲话带动

路透约翰内斯堡10月15日 - 南非兰特兑美元周三小涨，因南非财长有关该国财政前景的讲话扶助兰特抵住了对经济成长前景的持续担忧的影响。

南非财长Nhlanhla Nene在伦敦对路透表示，尽管南非下周可能下调今年经济成长预估，但他预计南非经济不会陷入衰退。

1509GMT，兰特兑美元 微升0.01%，报11.0400，摆脱国内零售销售放缓以及显示中国需求降低的更多数据影响。中国是南非最大的出口目的地。

因去年同期基数较高，中国9月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅创下56个月低点。而工业领域产能过剩压力令当月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比 跌幅扩大。通胀低位徘徊有利于货币政策维持宽松基调。