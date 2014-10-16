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债券 | 2014年 10月 17日 星期五 00:12 BJT

南非汇市：兰特兑美元触及逾一周最低，因投资者忧虑全球成长

路透约翰内斯堡10月16日 - 南非兰特兑美元周四触及逾一周最低，因投资者担心全球成长前景疲弱。

1514 GMT，兰特兑美元下跌0.22%，报11.0865兰特，稍早下跌超过1%，至11.1995兰特，根据路透数据，此为10月8日以来最低。

今日兰特走势震荡，因投资者担心，全球，尤其是欧洲，的经济前景可能较预期更糟。欧洲是南非的主要贸易伙伴。

近期公布的数据显示，中国经济成长正在放缓，这也重压兰特，因中国是南非矿产品的主要进口国。

市场静待南非财长下周在议会发布预算声明，预计声明可能下调南非的国内生产总值(GDP)成长预估，并上调预算赤字预估。(完)
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