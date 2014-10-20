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债券 | 2014年 10月 21日 星期二 00:44 BJT

南非汇市：兰特兑美元反弹，投资人关注本周财政部预算和经济预估更新

路透约翰内斯堡10月20日 - 南非兰特兑美元周一上涨，上周大跌后本周开局强劲，投资人等待财政部对预算和经济预估的更新，以寻找交投方向。

兰特周一逼近重要心理关口11兰特区域，但对南非预算赤字的担忧限制了兰特的升幅，尾盘，兰特兑美元报11.0180。

南非财长Nhlanhla Nene将在周三发布中期预算声明，分析师预计今年财赤目标将扩大。

本周投资人还将关注央行周二发布的企业景气指标以及周三的通胀数据。(完)
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