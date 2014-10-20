南非汇市：兰特兑美元反弹，投资人关注本周财政部预算和经济预估更新

标题新闻：亚特兰大联储将美经济首季增长年率预估下调至0.2%，因耐久财订单和商品贸易数据疲弱
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路透约翰内斯堡10月20日 - 南非兰特兑美元周一上涨，上周大跌后本周开局强劲，投资人等待财政部对预算和经济预估的更新，以寻找交投方向。
兰特周一逼近重要心理关口11兰特区域，但对南非预算赤字的担忧限制了兰特的升幅，尾盘，兰特兑美元报11.0180。
南非财长Nhlanhla Nene将在周三发布中期预算声明，分析师预计今年财赤目标将扩大。
本周投资人还将关注央行周二发布的企业景气指标以及周三的通胀数据。(完)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。