南非汇市：兰特兑美元反弹，投资人关注本周财政部预算和经济预估更新

路透约翰内斯堡10月20日 - 南非兰特兑美元周一上涨，上周大跌后本周开局强劲，投资人等待财政部对预算和经济预估的更新，以寻找交投方向。

兰特周一逼近重要心理关口11兰特区域，但对南非预算赤字的担忧限制了兰特的升幅，尾盘，兰特兑美元报11.0180。

南非财长Nhlanhla Nene将在周三发布中期预算声明，分析师预计今年财赤目标将扩大。