南非汇市：兰特兑美元攀升逼近11关口，此前公布的通胀和预算数据优于预期

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称贸易仍是G20会议的重要潜台词，贸易应被视为全球增长的积极因素
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路透约翰内斯堡10月22日 - 南非兰特兑美元周三大涨，因此前公布的消费者通胀数据优于预期，且财长Nhlanhla Nene发布的中期预算赤字预估也低于投资人预期。
南非统计局公布，9月通胀年率放缓至5.9%，低于市场预估及8月的6.4%，部分因燃料价格下滑。
通胀回到了央行3-6%目标区间内，为2月来首见，巩固了下月不一定要升息的预估。
分析师表示，今年已经升息75个基点，足以抑制通胀压力，通胀较预期提前触顶。
财长宣布的今年财赤预估小于预期，并预计财政整顿加快。
兰特兑美元 攀升，测试11兰特关口下方的水准，触及10.9950兰特。下一主要阻力位在10.89，上次测试该水准还是在9月中。(完)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。