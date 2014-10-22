南非汇市：兰特兑美元攀升逼近11关口，此前公布的通胀和预算数据优于预期

路透约翰内斯堡10月22日 - 南非兰特兑美元周三大涨，因此前公布的消费者通胀数据优于预期，且财长Nhlanhla Nene发布的中期预算赤字预估也低于投资人预期。

南非统计局公布，9月通胀年率放缓至5.9%，低于市场预估及8月的6.4%，部分因燃料价格下滑。

通胀回到了央行3-6%目标区间内，为2月来首见，巩固了下月不一定要升息的预估。

分析师表示，今年已经升息75个基点，足以抑制通胀压力，通胀较预期提前触顶。

财长宣布的今年财赤预估小于预期，并预计财政整顿加快。