南非汇市：兰特兑美元升向10.90阻力位，因投资人认为中期预算报告利多

路透约翰内斯堡10月23日 - 南非兰特兑美元周四升向10.90阻力位，因投资人继续认为财长Nhlanhla Nene公布的中期预算报告利多。

南非统计局周三公布，9月通胀年率放缓至5.9%，也有助于缓和央行升息的压力，给了表现艰困的经济一些喘息的空间。