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债券 | 2014年 10月 24日 星期五 00:00 BJT

南非汇市：兰特兑美元升向10.90阻力位，因投资人认为中期预算报告利多

路透约翰内斯堡10月23日 - 南非兰特兑美元周四升向10.90阻力位，因投资人继续认为财长Nhlanhla Nene公布的中期预算报告利多。

南非统计局周三公布，9月通胀年率放缓至5.9%，也有助于缓和央行升息的压力，给了表现艰困的经济一些喘息的空间。

兰特兑美元 升至10.9235，为9月17日来最高。交易员表示，可能进一步走强，但需要更多动能才能到达10.9000阻力水准。(完)
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