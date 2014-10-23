南非汇市：兰特兑美元升向10.90阻力位，因投资人认为中期预算报告利多

英国评等：提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透约翰内斯堡10月23日 - 南非兰特兑美元周四升向10.90阻力位，因投资人继续认为财长Nhlanhla Nene公布的中期预算报告利多。
南非统计局周三公布，9月通胀年率放缓至5.9%，也有助于缓和央行升息的压力，给了表现艰困的经济一些喘息的空间。
兰特兑美元 升至10.9235，为9月17日来最高。交易员表示，可能进一步走强，但需要更多动能才能到达10.9000阻力水准。(完)
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)