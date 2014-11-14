南非汇市：兰特兑美元上扬，预计南非央行下周维持利率不变

《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透约翰内斯堡11月14日 - 南非兰特兑美元周五上涨，因油价大跌令通胀前景温和，新兴市场人气利多。
南非央行下周将决定利率政策，交易商表示，国内通胀缓和、兰特相对稳定以及布兰特原油期货大跌等因素会令央行维持利率不变。
兰特兑美元 升约0.6%，报11.1445，因进口商趁目前的汇率水准优势。
下周，投资人还将关注通胀数据，预计南非10月通胀持稳，但如果意外下滑，会巩固央行要到明年才会升息的观点。(完)
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。