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债券 | 2014年 11月 14日 星期五 23:55 BJT

南非汇市：兰特兑美元上扬，预计南非央行下周维持利率不变

路透约翰内斯堡11月14日 - 南非兰特兑美元周五上涨，因油价大跌令通胀前景温和，新兴市场人气利多。

南非央行下周将决定利率政策，交易商表示，国内通胀缓和、兰特相对稳定以及布兰特原油期货大跌等因素会令央行维持利率不变。

兰特兑美元 升约0.6%，报11.1445，因进口商趁目前的汇率水准优势。

下周，投资人还将关注通胀数据，预计南非10月通胀持稳，但如果意外下滑，会巩固央行要到明年才会升息的观点。(完)
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