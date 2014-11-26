南非汇市：兰特上涨，因美国数据显示年底前美国经济可能放缓

路透约翰内斯堡11月26日 - 南非兰特兑美元周三上涨，主要因美元走软，美国公布的数据显示年底前美国经济成长可能正在放缓。

交易员表示，兰特可能上探上周触及的10.90水准，这会为升至10.80区域打开通道。