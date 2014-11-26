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债券 | 2014年 11月 27日 星期四 00:27 BJT

南非汇市：兰特上涨，因美国数据显示年底前美国经济可能放缓

路透约翰内斯堡11月26日 - 南非兰特兑美元周三上涨，主要因美元走软，美国公布的数据显示年底前美国经济成长可能正在放缓。

1525 GMT，南非兰特兑美元 上涨至10.9470，周二纽约盘收报10.9700。

交易员表示，兰特可能上探上周触及的10.90水准，这会为升至10.80区域打开通道。

市场将关注周四南非公布的生产者物价指数(PPI)，为南非通胀趋势寻找进一步线索。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)
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