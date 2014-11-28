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债券 | 2014年 11月 29日 星期六 00:26 BJT

南非汇市：兰特兑美元跌至一周最低，因贸易逆差扩大

路透约翰内斯堡11月28日 - 南非兰特兑美元周五跌至一周最低，因数据显示南非10月贸易逆差大幅扩阔。

南非能源部宣布，因全球油价下滑，下周起燃料价格将下降。

南非公布，10月贸易逆差扩阔至创纪录的213.3亿兰特，9月为30.4亿，因出口减少近2%，而进口猛增18%。

南非兰特兑美元 跌至11.0675日低，根据路透数据，为11月20日来最低水准。1541 GMT，兰特兑美元跌0.51%，报11.0400。(完)

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(编译 李军; 审校 利棣儿)
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