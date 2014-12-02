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债券 | 2014年 12月 3日 星期三 00:04 BJT

南非汇市：兰特兑美元下挫逾1%，金属价格下滑拖累商品货币遭抛售

路透约翰内斯堡12月2日 - 南非兰特兑美元周二下挫逾1%，跟随其它商品相关货币跌势，因金属价格下滑。

兰特同欧元一道走软，因投资人预计欧洲央行可能在本周暗示会在欧元区实行量化宽松政策。

1539GMT，兰特兑美元 大跌1.09%，报11.1200兰特，日低为11.1325兰特。

“目前美元为王，拖累兰特走软。所有商品货币都承压下滑，兰特也不例外，”Bidvest Bank交易员Ion de Vleeschauwer表示。(完)

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