南非汇市：兰特承压，因欧元走软

路透约翰内斯堡12月3日 - 南非兰特兑普涨的美元周三下跌近1%，跟随欧元跌势，后者受累于市场押注欧洲央行将在周四举行的政策会议上宣布祭出更多货币刺激举措。

欧元区是南非最大的贸易伙伴，兰特对欧元区人气的变化非常敏感。美元指数攀升至2009年3月以来最高也打压兰特。

“兰特今日的表现受美元走势左右，”IGM的Shiells说，“美元兑兰特在升穿11.15兰特左右的两周高位后触发停止单，并延续向11月初触及的峰值11.2500-11.3550兰特攀升的升势。”