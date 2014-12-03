南非汇市：兰特承压，因欧元走软

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡12月3日 - 南非兰特兑普涨的美元周三下跌近1%，跟随欧元跌势，后者受累于市场押注欧洲央行将在周四举行的政策会议上宣布祭出更多货币刺激举措。
欧元区是南非最大的贸易伙伴，兰特对欧元区人气的变化非常敏感。美元指数攀升至2009年3月以来最高也打压兰特。
“兰特今日的表现受美元走势左右，”IGM的Shiells说，“美元兑兰特在升穿11.15兰特左右的两周高位后触发停止单，并延续向11月初触及的峰值11.2500-11.3550兰特攀升的升势。”
根据路透数据，兰特兑美元 盘中跌至11.2360兰特，为11月14日以来最低，使兰特成为兑美元表现最为疲弱的新兴市场货币。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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