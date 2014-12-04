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市场报道 | 2014年 12月 5日 星期五 00:25 BJT

南非汇市：兰特回吐部分涨幅，因电力企业宣布限电

路透约翰内斯堡12月4日 - 南非兰特兑美元周四回吐稍早的部分涨幅，此前公共事业公司Eskom称，将实施限电以缓解电网压力，令经济前景更显黯淡。

电力不足令人担心惠誉和标准普尔下周公布最新评估时，会再次下调该国债信评级。

1554 GMT，兰特兑美元 报11.1830，较周三收盘11.2200小幅上涨，但脱离周四日高11.1555。

兰特兑美元今年以来累计下跌7%，今年稍早铂金矿和工程部门工人罢工要求加薪，打击投资者人气。(完)

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