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债券 | 2014年 12月 6日 星期六 00:11 BJT

南非汇市：兰特跌至九周最低点，遭到国内限电和美国乐观数据夹击

路透约翰内斯堡12月5日 - 南非兰特兑美元周五跌至九周低位，受国内电力供应限制与美国强劲就业数据夹击，跌穿重要支撑位。

盘中多数时间兰特承压，南非电力企业Eskom实施九个月来最大规模的限电，以避免电网崩溃。

兰特在下午的交易中继续下跌，因美国公布好于预期的就业数据后，美元冲向数年新高。

南非兑美元报11.3770兰特，下跌1.6%，至10月3日以来最低点，在路透追踪的一篮子新兴市场货币中，兰特兑美元的跌幅最大。(完) (编译 王丽鑫；审校 母红)
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