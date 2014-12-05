南非汇市：兰特跌至九周最低点，遭到国内限电和美国乐观数据夹击

路透约翰内斯堡12月5日 - 南非兰特兑美元周五跌至九周低位，受国内电力供应限制与美国强劲就业数据夹击，跌穿重要支撑位。

盘中多数时间兰特承压，南非电力企业Eskom实施九个月来最大规模的限电，以避免电网崩溃。

兰特在下午的交易中继续下跌，因美国公布好于预期的就业数据后，美元冲向数年新高。